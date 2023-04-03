清明連假第3天出遊潮 5大觀光景點易壅塞路段看這裡

清明連假第三天，預估出遊車潮仍湧現，交通部公路總局指出，觀光景點易壅塞路段，包括北部台2線、台2乙線關渡-淡水路段、台2線萬里-大武崙、台3線大溪路段；東部台9線礁溪路段。

省道易壅塞路段，包含銜接國道快速公路（北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；中部台74線台中環線接國3；南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山-五甲），主要省道幹道（台9線蘇花路廊、台1線水底寮-楓港、台61線鳳鼻-香山及中彰大橋）。

公路總局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台61線新豐路段至鳳鼻尾隧道路段，中部台61線龍井至中彰大橋南向、白沙屯路段南向，及東部台9線蘇花公路新澳隧道至南澳市區路段南向、台9丁線蘇澳至東澳路段南向等。

公共運輸部分，昨天西部國道客運共計行駛5791班次，疏運9萬2182人，疏運人數較去年同期增加10%；東部國道客運路線共計行駛1401班次，疏運2萬6082人，疏運人數較2022年同期增加37%。

公路總局表示，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。