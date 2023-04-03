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炎熱好天氣持續到清明節 短期中南部水情仍不樂觀

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天迎風面的降雨更加減少，氣溫逐步回升，相當穩定而溫暖的天氣。本報資料照片
今天迎風面的降雨更加減少，氣溫逐步回升，相當穩定而溫暖的天氣。本報資料照片

今天是清明連假的第三天。天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今天東北風進一步減弱，轉為東到東南風，迎風面的降雨更加減少，氣溫逐步回升，相當穩定而溫暖的天氣。

李至晟說，北部高溫27-28度左右，中南部局部30度以上高溫機會。尤其是內陸的近山到淺山區，預測明天也是類似的天氣，甚至隨著風向轉偏南風，氣溫還會再高一點。

周三清明節，也是收假日，李至晟說，預測會有鋒面接近台灣。目前看來白天時對台灣天氣還沒有太顯著的變化，只是受到前方水氣增多的影響，雲量增多，午後中北部深山區也會有些對流生成，讓高溫開始下降。

李至晟說，真的要下雨，可能要等到周四到周五，也就是本周的上班日。

他指出，由於這波鋒面在出海接近台灣時有減弱的跡象，目前預測只有中北部的平地有短暫雨的機會，量也不是很多，南部則只有高山有點零星的毛毛雨，短期來看中南部的水情還是不太樂觀。

李至晟說，周五下半天這波鋒面通過並開始遠離後，台灣又會短暫受到東北季風影響，預測維持到周六。

他說，由於各地在鋒面通過時已經因為雲量增多，高溫顯著下降，感受比較明顯的只有迎風面的北部、東半部地區，低溫會來到16-17度，中南部地區夜間還能維持近20度左右。不過周日起又會減弱，台灣附近又會發生一次類似這一兩天的回溫、轉穩定的過程。

高溫 東北季風

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