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再發言挺台 瓜國總統：呼籲中國盡快終結台海緊張局勢

不斷更新／清明連假第3天北返潮 注意國道12地雷路段

聯合報／ 記者周彥妤戴永華楊德宜／台北即時報導
清明節連假第3天，中部路段北向路況預報圖。圖／高公局提供
清明節連假第3天，中部路段北向路況預報圖。圖／高公局提供

（6:00更新）

今天是清明節連續假期第3天，目前國道各路段車流順暢。高公局和公路總局預估，國道和蘇花改今天將出現北返車流。

今天上午5時26分，國道3號南下進入國5入口匝道，1輛自小客車自撞事故，一度占用大客車專用道，事故已經排除。

今天上午5時45分，國道1號北上204.3公里處過埔鹽，1輛自小客車翻車事故，一度占用外側車道，事故已經排除。

國道5號南下南港系統、石碇、坪林入口匝道儀控已於上午6時開啟。

高速公路局預估今天國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

今天國道重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統及西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發，節省時間。

公路總局四工處金岳工務段長兼交控中心主任張芯瑋說，今天蘇花路廊北上車流量可能多於南下，集中在下午2時到晚上7時。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口及南投服務區便道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局呼籲民眾行車注意車前狀況並保持安全距離，如遇車多壅塞情形耐心駕駛。

清明節連假第3天，北部路段北向路況預報圖。圖／高公局提供
清明節連假第3天，北部路段北向路況預報圖。圖／高公局提供
清明節連假第3天，南部路段北向路況預報圖。圖／高公局提供
清明節連假第3天，南部路段北向路況預報圖。圖／高公局提供

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