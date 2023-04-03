高溫上看35度酷熱像夏天 吳德榮：周四晚鋒面雨帶襲台
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周三清明節各地為多雲時晴。氣溫續回升，白天暖熱如夏，北部最高溫近30度、南部更達35度，早晚仍偏涼。北部13至29度，中部18至33度，南部19至35度，東部16至33度。
他說，周四白天仍偏暖，北台灣雲量漸增；周四晚起至周五受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨，天氣轉涼；南部受影響較小。
吳德榮表示，周六鋒面雨帶逐漸脫離，西半部降雨停歇、雲量仍多，北部偏涼，中南部早晚涼；東半部仍有局部短暫雨。周日各地恢復為多雲時晴，氣溫回升。
他說，最新各國模式模擬顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機率，需持續觀察。
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