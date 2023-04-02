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獨／美福大火逃不了！ 討論結果出爐 異味溢散可裁罰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署檢討桃園美福大火案，與地方討論後，認定未即時處理異味溢散可適法空汙法。本報資料照片
環保署檢討桃園美福大火案，與地方討論後，認定未即時處理異味溢散可適法空汙法。本報資料照片

桃園美福倉儲大火遭桃市府依廢清法及空汙法重罰600萬，但美福向環保署提訴願後，因依法不合全數撤銷，引發爭議，地方盼能修法。環保署表示，已與地方討論完畢，未來若發生類似美福大火案件，燃燒後造成惡臭，又沒在限期內處理，可適用空汙法裁罰。

美福倉儲火災事件，桃園市政府認定因電氣管理不當導致火災，依違反空汙法裁罰500萬元；災後因燃燒大量肉品及廢棄物，附近居民忍受惡臭逾月餘，桃市府認為美福未依規定貯存及限期清理，依違反廢清法裁處100萬罰鍰，但美福不服提出訴願，最終環保署及市府訴願審議委員會撤銷裁罰。

環保署表示，引發爭議的是空汙法第32條第1項第3款，堆置物品、管理不當產生自燃的空汙行為，是指「可燃燒物因堆積醱酵產生沼氣等可燃氣體，引發自燃情形」，但如美福案為電氣走火或人為縱火等因素，就無法以空汙法裁罰。

而根據「消防局火災鑑定書」指出，美福火災起火原因是電氣因素引起，與空汙法規定要件不符，原處分用法違誤而撤銷。

經地方反映盼修法，環保署上周與地方環保局針對火災樣態討論修法事宜。環保署空保處長蔡孟裕說，與地方討論後，未來因管理不當導致自燃，後續又沒及時處理或清理過程中沒有防制措施，如除臭、噴灑除臭劑等，導致氣味溢散，就適用空汙法，因此不用再修法。

蔡孟裕說，以美福案來說，由於倉儲大火燃燒大量肉品及水產品，又沒及時處理，導致有異味溢散，針對異味部分可適用空汙法第32條第1項第3款，但桃園市政府後續若要裁罰，要提出具體證據，如異味是從美福倉儲燃燒後的廢棄物傳出等資料，就可評估是否裁罰。

蔡孟裕表示，其他縣市若有類似案件，也可就這次討論內容評估個案是否適法，但不會朔及既往，畢竟行政法或行政程序法有各自裁處期，如行政法期限為3年。

至於廢清法部分，環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩說，倉儲業原非屬廢清法列管範圍，但環保署會定期檢討列管事業種類，為了加強列管事業，與各縣市地方環保局討論後，現在已經納入評估當中。

環保署 火災 廢棄物

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