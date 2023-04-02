清明連假第三天 高公局：北返車流估創連假最高峰

清明連假第三天，高速公路總局預估，明天國道將湧旅遊、掃墓及收假車潮，其中北向交通量將達連假最高峰、可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，國5北向路段車流也將出現繼連假首日後再創北返車流高峰，達平日年平均1.6倍。

高公局表示，今天清明節連續假期第2日，下午國道壅塞路段包括國1北向新竹系統至竹北、南向大華系統至汐止；國3北向高原至大溪、埔鹽系統至彰化；國5南向石碇至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。截至17時，國道交通量為84.7百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局說，今天13時31分於國1南向352.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外側路肩，於14時7分排除，造成後方車流回堵5公里；16時4分於國3南向379公里中寮隧道內發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於16時31分排除，造成後方車流回堵4公里；16時36分於國3北向60.5公里埔頂二隧道內發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於17時6分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預估，明天壅塞路段包括國一北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國三北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國五北向宜蘭-坪林；國四西向潭子系統-豐勢；國六西向舊正-霧峰系統；國十東向鼎金系統-燕巢系統及西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於上午九時前出發，中部地區於中午十二時前出發；國五北向用路人建議於上午九時前出發。

公路總局預估，明天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段，仍有出遊車潮易塞車，上午時段包括台61線中彰大橋、台74線台中環線、台2線關渡至淡水、台14甲線霧社至清境農場、台21線日月潭、台9線礁溪路段；下午時段台61線鳳鼻至香山、台61線竹南路段、台18線接國三中埔交流道、台86線接國三關廟交流道及台9線蘇花路廊等。