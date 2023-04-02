太魯閣事故追思家屬淚灑 王國材：外部監督台鐵改革

交通部今天下午在富岡機廠事故車輛紀念園區，舉辦太魯閣事故二周年追思，部長王國材與家屬在408次事故列車紀念碑前默哀追思、獻花，罹難者家屬代表要求「外部監督、台鐵改革」，王國村表示，事故二周年，謝謝罹難者家屬化悲痛為力量，希望透過外部監督機制協助政府，讓台鐵安全改革根本從組織做起。

今天是太魯閣事故二周年，交通部在台鐵富岡機廠事故車輛紀念園區，在紀念碑後方，放置台鐵408次受損最嚴重的太魯閣列車第7節與第8節車廂，做為事故永久紀念和警示，王國材到場與太魯閣罹難者家屬溝通，家屬代表抗議針對台鐵外部監督機制一直沒有實質進度，台鐵推來推去，要求「外部監督、台鐵改革」先後順序，而非「台鐵改革、外部監督」，王國材承諾家屬與部長室窗口聯繫溝通。

王國材表示，今天太魯閣事故兩周年，非常謝謝罹難者家屬化悲痛為力量，希望透過外部監督機制協助政府，家屬4月15日將赴日本與JRC日本福知山線出軌事故家屬見面，了解JRC日本這些年來做的改革，帶回台灣，特別請前交通部長賀陳旦協助整個外部監督機制，並找專家學者與家屬組成委員會，透過這個機制促進交通部對台鐵做改革助力，讓台鐵更安全、更好。

罹難者家屬代表秦櫻華，談及她就讀輔大音樂系四年級的女兒，赴花蓮找朋友搭上太魯閣死亡列車不幸罹難，念及仍悲傷，她說，家屬完成和解協議後並非從此沒有聲音，推動外部監督將事故車廂保存、運安會事故報告去年5月出爐後，持續了解交通部到鐵路局、台鐵各單位改善進度，家屬努力下台鐵公司化立法到事故現場紀念，一路走來很辛苦。

她提及，大家都知道台鐵是百年老店，光和解協議花了半年，外部監督在去年沒有實質進度，台鐵改革不只是罹難者家屬加上民眾都有很多期許，能讓台鐵真正改進，家屬只知明年1月1日台鐵公司化掛牌，希望讓家屬多了解公司化一起監督改革。

王國材說，這個心碎的日子，讓交通部更堅定台鐵安全改革，改革過程面臨員工溝通台鐵100多年來運作方式要一下改過來，要花很大力氣溝通協調，公司化明年1月1日掛牌，目前依照行程讓台鐵安全改革根本從組織做起，從內部的組織內稽內控管理安全。