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太魯閣事故兩周年 台鐵產工：政府失信家屬未記取教訓

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
太魯閣事故兩周年，台灣鐵路產業工會批評，受難家屬訴求設立外部監督單位，政府失信；交通部毫無意識千名員工離退，以致人力不足所釀斷層問題，足見未記取教訓。圖／本報資料照片
太魯閣事故兩周年，台灣鐵路產業工會批評，受難家屬訴求設立外部監督單位，政府失信；交通部毫無意識千名員工離退，以致人力不足所釀斷層問題，足見未記取教訓。圖／本報資料照片

太魯閣事故今屆滿兩周年，台灣鐵路產業工會批評，受難家屬訴求設立外部監督單位，政府失信；另外，推動公司化，交通部毫無意識千名員工離退，以致人力不足所釀斷層問題，足見未記取教訓。

台灣鐵路產業工會發布聲明指出，事故後政府提出台鐵公司化，作為改革方案，總統蔡英文對外表示首要將解決安全問題，再談營運模式調整，但公司化推動迄今，台鐵準備邁向安全了嗎？

台灣鐵路產業工會質疑，自太魯閣事故後至台鐵公司化推動，政府失信受難家屬，不僅對家屬訴求設立外部監督單位，並納入受害家屬的承諾至今未落實，更失信於長年為台鐵第一線打拼的基層員工，對攸關台鐵能否落實安全制度的人力問題，交通部亦毫無意識到公司化衝擊下，千名員工離退下造成人力不足，以及更為嚴重的斷層問題。

台灣鐵路產業工會說，組織結構調整，更顯對安全忽視，未來預計裁撤宜蘭運務段，或恐失去以段為指揮決策中心的指揮應變，使得未來宜蘭區災害事故緊急應變時，關鍵應變人員仍在東部、北部，不利於防救災應變。

台灣鐵路產業工會表示，產工2016年成立以來，多次要求行政院、交通部應重視台鐵人力不足、普遍低薪導致的留才問題與運輸安全密不可分，以及兩次出軌事故後標準化訓練的急迫，並指出台鐵需擴大基層參與，開放產工參與以積極面對第一線需求，籲交通部別再漠視公司化衝擊對鐵路安全影響，積極面對工會訴求，別再製造下一場悲劇。

台鐵公司化 交通部

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