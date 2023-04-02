連假第3日車潮路段曝光 公路總局：客運尚有逾七成空位

清明節連假期間，交通部公路總局指出，預估明天連假第3天，省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮。另外，依目前預售情形，西部國道客運尚有74%空位，東部國道客運尚有86%空位，有需求者可至各客運業者網站查詢。

公路總局表示，今天截至下午3時止，尚有部分省道路段有車多壅塞情況，包含北部台2線基隆安樂路段至大武崙路段西向、台3線武嶺橋路段至大溪路段雙向、台2線淡水竹圍路段至紅樹林路段東向、台62線瑪陵隧道至安樂路段西向，南部台19線北港路段南向、東部台11線都蘭及富岡路段南向等。

公路總局表示，預估明天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含上午時段台61線中彰大橋、台74線臺中環線、台2線關渡-淡水、台14甲線霧社-清境農場、台21線日月潭、台9線礁溪路段等；下午時段台61線鳳鼻-香山路段、台61線竹南路段、台18線接國三中埔交流道、台86線接國三關廟交流道及台9線蘇花路廊等。

滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局說，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實車輛安全整備及定期辦理場站及車輛消毒作業。今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2229班次，疏運3萬3724人；東部國道客運路線共計行駛539班次，疏運9943人。

公路總局提醒，用路人出發前多查詢即時路況，避開尖峰時段；路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。