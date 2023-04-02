回應／高美濕地不便身障者？ 中市府：可自南端通道開車進入

聯合報「陽光行動」專題報導，指出一生必訪台中知名景點「高美濕地」，斜坡道陡峭，輪椅族使用有風險，廁所也距離700公尺之外，許多環境不友善身障者出遊。

中市農業局說明，距停車場較近的斜坡道，並非無障礙坡道，為第三河川局公用通道，未對外開放，提醒民眾勿擅自闖入，也將派巡護人員加強管制。

農業局指出，海堤南段設有通道，平時為清潔車、救護車共用通行，也特別開放給行動不便、有無障礙通道需求的民眾使用，僅須向巡護人員尋協，自海堤南端通道駛車進入，即可於解說半島區域下車，即是木棧道入口處。