清明祭祖5攻略 燒雜草、露天燃燒恐重罰10萬元

清明連假不少民眾返鄉掃墓或出遊，不僅造成空汙問題，墓地火警頻傳，也讓警消疲於奔命。環保署呼籲，用友善環境的方式來表達慎終追遠的誠意，把握清明祭祖5攻略，愛祖先也愛地球；另提醒民眾切勿燃燒雜草，若引發火災依法可處3000元以下罰鍰、露天燃燒最高處10萬元罰鍰。

環保署在臉書發文表示，清明祭祖5攻略包含以功代金，將購買紙錢的預算轉為捐款做公益累積功德；以鐮刀或工具去除雜草後捆綁集中棄置；將紙錢放置於公墓定點集中，由環保局送到有空氣汙染防制設備的金爐處理；用電子鞭炮或錄音替代傳統鞭炮，避免影響空氣品質及火災發生；帶回產生的垃圾勿隨意棄置。

環保署空保處長蔡孟裕表示，環保署已於四大超商提供捐款管道，目前有95個社福團體響應，去年全國各管道響應以功代金捐款金額已達4800萬元，為2017年捐款金額的5倍。

蔡孟裕說，許多民眾掃墓時會有燃燒紙錢及除草需求，以今年228連假期間苗栗銅鑼地區公墓為例，透過微型感測器監測掃墓焚燒雜草等祭祀活動後，發現空氣中細懸浮微粒（PM2.5）濃度從20微克／立方公尺，上升至300微克／立方公尺，遠高於「紅害」的54.5微克／立方公尺。

蔡孟裕說，焚燒除影響空品也易引發火災，去年清明期間火災件數，光燒冥紙、除草就占72％。提醒民眾掃墓時切勿燃燒雜草、亂扔煙蒂，若引起火災，可依消防法處3000元以下罰鍰；若造成公共危險還恐觸犯刑法；另露天燃燒則違反空汙法，可處1200至10萬元罰鍰。