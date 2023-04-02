清明連假高鐵集電弓再異常 王國材：問題仍未找出、要求加速查明

清明連假疏運，高鐵今再傳集電弓異常，609車次上午8時18分行經桃園- 新竹路段時，出現列車集電弓異常降弓，3列車一度在該路段暫停行駛，車廂一度一陣漆黑。交通部長王國材表示，高鐵集電弓問題仍未找出，已要求高鐵再加速辦理。

高鐵公司表示，609車次今天上午8時18分行經桃園-新竹路段時，出現列車集電弓異常降弓。為確保營運安全，啟動路線告警。除609車次外，另有2台行經該區域營運列車(205、606車次）一度暫時停車，

高鐵公司表示，經確認路線安全無虞後，609車次已於上午8時41分重新啟動發車，全線恢復正常運轉。此事件造部分次列車略有延誤，造成不便，請旅客見諒。

另外，太魯閣號事故2周年，台鐵工會今天上午發布聲明表示，2年來，持續呼籲政府、台鐵資方加強鐵路安全投入管理，但參與事故後檢討改善的政府高層、相關利益團體，未記取太魯閣事故教訓 ，對行車安全投資視而不見，僅想以此事故為由，以公司化為手段，瓜分台鐵應全數投資行車安全的土地資源。

台鐵工會說，資方罔顧安全議題，推翻原有償債基金共識的背信行為，表達強烈不滿，要求政府恢復勞資既有協商內容與承諾。若行政院、交通部沒有善意回應，將採取相對陳抗行動。台鐵工會日前開記者會表示，4月10日前若未得善意回應，關閉協商大門，並發動國定假日不加班，甚至罷工，後續再揚言「絕不退讓」，箭在弦上。

對此，王國材今天下午說，台鐵工會關心償債基金撥地問題，近日正密集與行政院相關單位首長討論，盼有好結果。