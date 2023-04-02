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影／清明連假上山遭蛇吻「5要5不」 被這2種毒蛇咬的人最多

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
民眾最常被龜殼花和赤尾鮐，各占30％左右。記者楊雅棠／攝影
民眾最常被龜殼花和赤尾鮐，各占30％左右。記者楊雅棠／攝影

清明連假不少民眾到山區掃墓、健行，小心遇上毒。根據衛福部疾管署統計，台灣每年約1千多人被蛇咬，其中又以被「龜殼花」和「赤尾鮐」（又稱赤尾青竹絲）被咬的人數最多，各占30％左右。疾管署檢驗及疫苗研製中心科長鄭雅芬表示，被蛇咬傷最好一律當成毒蛇，拍下蛇的樣貌、8小時內送急診或衛生所，盡早使用相對應的蛇毒血清救治。

台灣常見的六大毒蛇，分別為出血性毒的龜殼花、赤尾鮐與百步蛇；神經性毒的飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。

鄭雅芬表示，民眾最常被龜殼花和赤尾鮐咬傷，其中龜殼花常棲息在木材堆、灌木叢，偶爾會到建築物尋找食物；赤尾鮐通常棲息在樹上、草叢和竹林中，因此民眾上山經過這些地方，可以用登山杖、雨傘「打草驚蛇」。若不幸被這兩種蛇類咬傷，使用同一款蛇毒血清，若能盡速治療，通常不會留下不好的後遺症。

眼鏡蛇特徵為背部有白色帶狀或小點，看起來像眼鏡而得名，偶爾也會侵入住宅尋找食物；雨傘節則常出現在棲息在潮濕的山坡與農業開墾地。值得注意的是，雨傘節牙齒細小，被咬到傷口像針尖、不明顯，民眾感覺只是像螞蟻咬到，很容易忽略。

不過鄭雅芬說，眼鏡蛇和雨傘節都是容易緊張的蛇類，因此被咬傷的比例不高，分別為20%和10%。其他鎖鏈蛇和百步蛇都屬於較為地域性的蛇類，咬傷事件較為零星。不過鎖鏈蛇兼具出血和神經毒，被咬傷很容易引發腎臟問題，一定要盡速就醫。

毒蛇咬傷的治療以注射中和性的抗蛇毒血清為主。疾管署是全國目前唯一生產供應抗蛇毒血清機構，2020至2022年每年平均供應量分別為抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清約2552劑、抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清約739劑、抗百步蛇毒血清約141劑、抗鎖鏈蛇毒血清約42劑。

鄭雅芬表示，全國約有190多家醫療院所儲備抗蛇毒血清，大部分的醫院急診和各衛生所、室都有儲備，如果不幸被蛇咬，可儘速到急診或衛生所就醫。

民眾如不慎被蛇類咬傷，也要牢記「五要五不」，包括要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫等「五要」；另外千萬不要被影視誤導，「五不」為不割開傷口、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，以免耽誤治療時機。

鎖鏈蛇和百步蛇都屬於較為地域性的蛇類，咬傷事件較為零星。記者楊雅棠／攝影
鎖鏈蛇和百步蛇都屬於較為地域性的蛇類，咬傷事件較為零星。記者楊雅棠／攝影
眼鏡蛇和雨傘節都是容易緊張的蛇類，因此被咬傷的比例不高，分別為20%和10%。記者楊雅棠／攝影
眼鏡蛇和雨傘節都是容易緊張的蛇類，因此被咬傷的比例不高，分別為20%和10%。記者楊雅棠／攝影
鎖鏈蛇兼具出血和神經毒，被咬傷很容易引發腎臟問題，一定要儘速就醫。記者楊雅棠／攝影
鎖鏈蛇兼具出血和神經毒，被咬傷很容易引發腎臟問題，一定要儘速就醫。記者楊雅棠／攝影

眼鏡蛇 衛生所 百步蛇

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