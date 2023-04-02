快訊

新北板橋工人施工疑踩空電梯井 「6樓跌到2樓」命危

太魯閣號事故2周年 家屬獻49朵白色桔梗花追思

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
現在台鐵408次由太魯閣列車改為EMU3000城際列車，今天經過事故現場時，車速放慢、鳴笛聲起，讓家屬難掩悲傷情緒。圖／「太魯閣眼淚」發言人王薇君提供
現在台鐵408次由太魯閣列車改為EMU3000城際列車，今天經過事故現場時，車速放慢、鳴笛聲起，讓家屬難掩悲傷情緒。圖／「太魯閣眼淚」發言人王薇君提供

台鐵太魯閣號事故二周年，今天約有20名罹難者家屬到事故現場追思，獻上49朵白色桔梗花，408次列車經過事故現場時，特地減速鳴笛，家屬想起親人，忍不住低頭拭淚，「太魯閣眼淚」發言人王薇君陪伴安慰，盼台鐵安全改革更快速。

2021年4月2日為清明連假第一天，台鐵408次太魯閣號列車載滿498名乘客，自樹林車站發車開往台東，卻在9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段時，在清水隧道前撞上一輛滑落邊坡、擋在軌道的工程車，導致列車失控出軌，車廂嚴重毀損，49人罹難，300多人輕重傷的死傷事故。

罹難家屬與台鐵局今天悼念「0402台鐵第408列車事故」司機員及罹難旅客，今早回到現場追思，家屬將花語為「永恆的愛」的49朵白色桔梗花，放在護欄上，現在台鐵408次由太魯閣列車改為EMU3000城際列車，經過事故現場時車速放慢、鳴笛聲起，讓家屬難掩悲傷情緒。

陳姓罹難者家屬說，儘管已經2年過去，但對家屬來說「事故彷彿就在昨天發生，心中的傷痛並未因時間遞減」；而經過2年跟台鐵溝通，認為改革有好一點點，比較能了解家屬的心聲，但還有很大的進步空間。

王薇君說，現在台鐵稍微聽得懂家屬要表達什麼，之前不知道是聽不懂還是裝不懂，溝通上有很大的障礙與困難，會一直陪在家屬身邊，繼續推動台鐵安全改革，也需要大家一起努力。

太魯閣號出軌事故去年11月審結宣判，9名被告為1人無罪、8人有罪，其中事故禍首包商李義祥被花蓮地方法院依過失殺致死罪判刑5年，違反政府採購法3年，合併應執行7年10月，併科50萬元罰金。另台鐵花蓮工務段主辦工程司潘堂益過失致死等罪，合併應執行8年10月。

台鐵太魯閣號事故2周年，家屬今天到事故現場，獻49朵白色桔梗花追思。記者王思慧／攝影
台鐵太魯閣號事故2周年，家屬今天到事故現場，獻49朵白色桔梗花追思。記者王思慧／攝影
罹難家屬今天悼念「0402台鐵第408列車事故」司機員及罹難旅客，今早回到現場追思。記者王思慧／攝影
罹難家屬今天悼念「0402台鐵第408列車事故」司機員及罹難旅客，今早回到現場追思。記者王思慧／攝影
台鐵太魯閣號事故二周年，今天有20名罹難者家屬到事故現場追思，難掩悲傷情緒。記者王思慧／攝影
台鐵太魯閣號事故二周年，今天有20名罹難者家屬到事故現場追思，難掩悲傷情緒。記者王思慧／攝影

台鐵 太魯閣撞車事故

延伸閱讀

影／希望號國道玩命飆？亂變換車道波及另一道BMW 兩台皆撞爛！

台中老屋崩塌…雇主未做防塌設施 慘死3工人全無勞保

2牛隻連2天闖軌道撞上列車台鐵要求償 不影響清明連假疏運

美軍兩架黑鷹直升機訓練時墜毀！傳多達9人罹難

相關新聞

不斷更新／清明連假第2天國道「紫爆」 國5午後湧北返車潮塞到深夜

今天是清明節連續假期第2天，國道各路段大致順暢，國道5號已出現南下車流。

太魯閣號事故2周年 家屬獻49朵白色桔梗花追思

台鐵太魯閣號事故二周年，今天約有20名罹難者家屬到事故現場追思，獻上49朵白色桔梗花，408次列車經過事故現場時，特地減...

連假疏運出包 集電弓再傳異常 車廂一片漆黑 高鐵：全線恢復正常運轉

高鐵609車次今天上午8時18分行經桃園-新竹路段時，出現列車集電弓異常降弓，在車廂上的網友喊車廂一陣黑。台鐵高鐵表示，...

天空灰濛濛、雲嘉濃霧 鄭明典指有微弱沙塵訊號「非單純的霾」

抬頭看天空灰濛濛，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天也無風雨也無晴，不是陰天，今天台灣附近有微弱沙塵訊號，不是單純的霾。

清明掃墓不犯禁忌 專家更曝1招開運保家族興旺

今天是清明連假第2天，也因天氣轉晴，掃墓、出遊等民眾變多，民俗專家廖大乙提醒，掃墓除了建議遵守禁忌，也能準備12或24顆...

蘇花路廊車流激增、壅塞路段曝光 台78線注意濃霧

今天清明連假第二天，目前台9線蘇花路廊車流量大。公路總局說，往花蓮用路人請行駛台9線，非必要請勿走台9丁線。目前壅塞路段...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦