太魯閣號事故2周年 家屬獻49朵白色桔梗花追思

台鐵太魯閣號事故二周年，今天約有20名罹難者家屬到事故現場追思，獻上49朵白色桔梗花，408次列車經過事故現場時，特地減速鳴笛，家屬想起親人，忍不住低頭拭淚，「太魯閣眼淚」發言人王薇君陪伴安慰，盼台鐵安全改革更快速。

2021年4月2日為清明連假第一天，台鐵408次太魯閣號列車載滿498名乘客，自樹林車站發車開往台東，卻在9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段時，在清水隧道前撞上一輛滑落邊坡、擋在軌道的工程車，導致列車失控出軌，車廂嚴重毀損，49人罹難，300多人輕重傷的死傷事故。

罹難家屬與台鐵局今天悼念「0402台鐵第408列車事故」司機員及罹難旅客，今早回到現場追思，家屬將花語為「永恆的愛」的49朵白色桔梗花，放在護欄上，現在台鐵408次由太魯閣列車改為EMU3000城際列車，經過事故現場時車速放慢、鳴笛聲起，讓家屬難掩悲傷情緒。

陳姓罹難者家屬說，儘管已經2年過去，但對家屬來說「事故彷彿就在昨天發生，心中的傷痛並未因時間遞減」；而經過2年跟台鐵溝通，認為改革有好一點點，比較能了解家屬的心聲，但還有很大的進步空間。

王薇君說，現在台鐵稍微聽得懂家屬要表達什麼，之前不知道是聽不懂還是裝不懂，溝通上有很大的障礙與困難，會一直陪在家屬身邊，繼續推動台鐵安全改革，也需要大家一起努力。