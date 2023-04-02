清明連假第2天車潮湧現 下午起3地雷路段 好走時段看這裡

清明連假第2天，高速公路局表示，預判今天下午重點壅塞路段為國1南向彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-石碇、北向宜蘭-坪林等路段，建議西部國道南向用路人中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發。

高公局示，截至上午11時，國道全線交通量為39.6百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹系統、王田至彰化；國1北向圓山至汐止；國3南向三鶯至高原、烏日至霧峰、中興系統至南投；國3北向木柵休息站至南港系統；國5南向南港系統至石碇，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局說，今天上午7時50分，國1北向324公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午8時14分排除，造成後方車流回堵5公里。上午9時28分於國1南向277.5公里處發生小貨車起火燃燒事件，於上午10時20分排除，造成後方車流回堵5公里；上午9時59分於國1北向346.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時6分排除，造成後方車流回堵9公里；以上事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局表示，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。另外，務必養足精神，避免疲勞駕駛，行駛國道應注意車前狀況並保持行車安全距離。