蘇花路廊今順暢 明起北返潮塞車時段曝
今天為清明連續假期第二天，宜蘭、花蓮地區天氣陰，公路總局說，蘇花路廊南下車流清晨5時湧現後即進入高峰，南下交通量每小時維持約800至1000輛。
公路總局說，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向累積車流量為7948輛、花蓮往宜蘭方向為1020輛，於上午6時南下最高量1044輛／小時，今天上午蘇花路廊整體車流順暢。另在旅行時間方面，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約79分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約77分。
昨天蘇花路廊大塞車，甚至回堵到國5。公路總局說，蘇花路廊自昨天凌晨1時起車流湧現，並於凌晨3時進入高峰，因蘇花路廊湧入可負荷流量，國5蘇澳端至觀音隧道路段整體車流車多速緩，並持續至晚間逐漸趨緩。
昨天清明假期第一天蘇花路廊宜蘭往花蓮南向共承接了2萬3563輛／日交通量；花蓮往宜蘭北向則有5261／日輛，整體交通量較去年清明假期同時期增加約5%。
公路總局第四區養護工程處依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，後續北上車多壅塞時段為明天，全日交通量約1萬2500輛次／日，車多壅塞時段為下午2時至晚上7時。以及4月4日全日交通量約1萬5900輛次／日，車多壅塞時段為上午10時至晚上8時；5日清明節也是收假日，全日交通量約1萬9700輛次／日，車多壅塞時段為上午10時至晚上10時。
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