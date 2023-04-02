掃墓小心恙蟲咬3症狀 未適當治療死亡率達6成

清明連假，掃墓或出遊容易接觸恙蟲孳生草叢環境，恙蟲病未經適當治療，死亡率達60%，疾管署建議外出穿長袖、防蟲劑、返家洗澡預防3招，若出現焦痂、高燒、頭痛應儘速就醫。

台灣全年有恙蟲病病例，歷年通報數4月至5月開始上升，6月至7月達高峰。據衛福部疾管署今天監測資料顯示，今年截至目前累計16例恙蟲病確定病例，個案感染地以花東地區10例較多，累計病例數低於過去2年同期，2021年、2022年病例數約落在40至50多例。

台灣民眾對於恙蟲病知識不一定熟悉，疾管署防疫醫師林詠青說明，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬傳染，恙蟎體型非常小，幾乎看不見，會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上，再慢慢爬行到皮膚較柔軟處，約12至20小時才會咬人。

林詠青說，因為恙蟎不會立刻叮咬的特性，所以當從事掃墓祭祖或踏青接觸到草叢環境，回家後建議儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙蟎附著叮咬；事前建議穿著長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並使用政府機關核可成分防蚊藥劑。

林詠青表示，恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，尤其恙蟲叮咬處通常會出現焦痂是重要特徵。如有疑似症狀，應儘速就醫。

林詠青提醒，民眾就醫後應告知醫師活動史，或有無出入草叢等暴露史，以及時診斷、通報及治療。據疾管署資料顯示，在沒有經過適當治療的恙蟲病患者中，死亡率高達60%，主因是患者未經抗生素治療，可能誘發肺炎、器官衰竭。