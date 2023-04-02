管線事業挖掘道路施工復舊考評 中華電信排名居冠

內政部營建署去年度針對管線事業挖掘道路施工回填復舊品質辦理考評，日前考評成果出爐。全國性的4家管線單位，包含台灣電力股份有限公司、台灣中油股份有限公司、中華電信股份有限公司及台灣自來水股份有限公司，其中，中華電信以總分84.03分排名第一。

鑑於市區道路經常性挖掘，常造成路面不平而引起民怨，且道路鋪面也因挖掘縮短壽命。營建署指出，基於市區道路主管立場，為用路人把關道路品質，對挖掘數量占大多數的管線事業單位進行道路挖掘施工品質考評作業，盼提高市區道路挖掘後回填復舊品質。

去年度考評作業，包括全國22縣市83個考評路段，受評單位包含台電、中油、中華電信、台水、台北自來水事業處、金門縣自來水廠及連江縣自來水廠等7個管線單位。另在台北市、新北市、桃園市及台中市各擇1瓦斯業者納入試辦 （大台北區瓦斯股份有限公司、欣泰石油氣股份有限公司、欣桃天然氣股份有限公司及欣中天然氣股份有限公司）。

考評項目區分為「政策考評」占60% 與「現地抽驗」占40% 兩項。政策考評主要包括配合道路管理政策的行政作為、瀝青面層厚度及壓實度、裁罰案件率及民眾投訴案件處理情形、道路挖掘管理系統案件完整性檢視、管線單位內部資料庫更新及其他配合政策作為；現地抽驗則以路面平整度檢測及目視考評為重點。

在全國性的管線單位中，總分以中華電信84.03分表現最為優異。營建署指出，由於各受評單位對考評成果非常重視，各地方政府也表示管線單位對各項政策的配合度有明顯提升，考評發現同一管線單位在全國各區處的成績有明顯差異。

盼各區表現較差的單位如台電（台東縣、彰化縣、苗栗縣）、中油（金門縣、基隆市、台北市）、中華電信（台南市、南投縣、基隆市）及台水（台中市、澎湖縣、苗栗縣），能互相觀摩學習，建立標準作業模式。相關成果已陳報行政院公共工程委員會，後續年度將持續辦理，以具體提升道路服務品質。