連假疏運出包 集電弓再傳異常 車廂一片漆黑 高鐵：全線恢復正常運轉

高鐵609車次今天上午8時18分行經桃園-新竹路段時，出現列車集電弓異常降弓，在車廂上的網友喊車廂一陣黑。台鐵高鐵表示，上午8時41分重新啟動發車，全線恢復正常運轉。

台灣高鐵表示，609車次今天上午8時18分行經桃園-新竹路段時，出現列車集電弓異常降弓。為確保營運安全，啟動路線告警。除609車次外，另有2台行經該區域營運列車(205、606車次）一度暫時停車。

台灣高鐵表示，經確認路線安全無虞後，609車次已於上午8時41分重新啟動發車，全線恢復正常運轉。此事件造部分次列車略有延誤，造成不便，請旅客見諒。