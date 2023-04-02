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連假疏運出包 集電弓再傳異常 車廂一片漆黑 高鐵：全線恢復正常運轉
高鐵609車次今天上午8時18分行經桃園-新竹路段時，出現列車集電弓異常降弓，在車廂上的網友喊車廂一陣黑。台鐵高鐵表示，上午8時41分重新啟動發車，全線恢復正常運轉。
台灣高鐵表示，609車次今天上午8時18分行經桃園-新竹路段時，出現列車集電弓異常降弓。為確保營運安全，啟動路線告警。除609車次外，另有2台行經該區域營運列車(205、606車次）一度暫時停車。
台灣高鐵表示，經確認路線安全無虞後，609車次已於上午8時41分重新啟動發車，全線恢復正常運轉。此事件造部分次列車略有延誤，造成不便，請旅客見諒。
網友表示，「高鐵落漆」、「剛剛復電後就卡著不動了」、「這次要找什麼動物出來擔」、「正後方的1305上面，有電但在隧道內開開停停」、「206在新竹臨停，現在慢速前進中」、「高鐵台鐵化」、「每次大節日都沒有承受住考驗」、「不是缺電，是設備不夠死忠」。
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