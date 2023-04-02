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太魯閣事故2周年 台鐵工會：政府漠視行車安全投資

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
太魯閣事故兩周年，台鐵工會說，政府漠視行車安全投資，未記取教訓。本報資料照片
太魯閣事故兩周年，台鐵工會說，政府漠視行車安全投資，未記取教訓。本報資料照片

太魯閣事故兩周年，台鐵工會表示，2年來，持續呼籲政府、台鐵資方加強鐵路安全投入管理，但參與事故後檢討改善的政府高層、相關利益團體，未記取太魯閣事故教訓 ，對行車安全投資視而不見，僅想以此事故為由，以公司化為手段，瓜分台鐵應全數投資行車安全的土地資源。

台鐵工會上午發布聲明表示，台鐵債務惡化，絕大部分增加費用是為改善行車安全，貫徹預防風險管理的長期投資；相同的，台鐵局或未來台鐵公司持有所有土地資產，也應全數投入建構零事故願景，更是不可或缺。

台鐵工會說，資方罔顧安全議題，推翻原有償債基金共識的背信行為，表達強烈不滿，要求政府恢復勞資既有協商內容與承諾。若行政院、交通部沒有善意回應，將採取相對陳抗行動。

台鐵明年1月公司化，對償債基金的債務處理方式，台鐵工會與交通部意見分歧，勞資兜不攏。台鐵工會日前開記者會表示，4月10日前若未得善意回應，關閉協商大門，並發動國定假日不加班，甚至 罷工，後續再發聲明揚言「絕不退讓」，箭在弦上。

台鐵 交通部

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