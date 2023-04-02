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迎好天氣到清明節、周四再變天 專家：短期沒有很好的降雨機會

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天各地天氣趨於穩定，多雲或有陽光的天氣型態。本報資料照片
今天各地天氣趨於穩定，多雲或有陽光的天氣型態。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今起三天穩定好天氣，周四受到鋒面接近通過的影響，中北部、東半部地區又將轉為有短暫陣雨天氣。

昨天受到華南雲雨帶通過影響，幾乎各地都有下雨的情況，中部地區還有局部較大的雨勢出現，稍微舒緩旱象。吳聖宇說，可惜南部地區降雨依然不足，幫助有限。

吳聖宇說，隨著華南雲雨帶很快的向東離開，今天各地天氣趨於穩定，除了受到東北風影響的迎風面地區仍可能有局部降雨機會外，大多數地方都是多雲或有陽光的天氣型態。

溫度方面，他表示，比昨天陰雨的天候狀況下要來得回升，北部、東半部地區白天高溫24-27度，中部、南部27-30度。今晚到明天清晨部分地區仍是稍有涼意，中北部、東北部空曠地區低溫17-19度，南部及花東地區低溫則可以在20度以上。

假期後半的明天至周三清明節，吳聖宇說，目前看來是多雲或晴的穩定天氣，尤其是明後天台灣附近風向轉東南到偏南風，暖空氣較強，各地多雲或晴，只有山區午後因為熱力作用而有局部短暫陣雨機會。夜晚清晨有局部霧或低雲發生機會。

吳聖宇指出，到了周三雖然下一波鋒面逐漸接近，不過白天期間還沒有影響，天氣大致維持穩定，要留意的還是山區午後雲層發展可能帶來的局部降雨。

他表示，接下來幾天溫度會繼續升高，北台灣白天的高溫也會逐漸來到28-30度，中南部還有花東地區更是可以來到30度以上，陽光底下尤其會感覺到炎熱，提醒大家外出要多補充水分，預防中暑。

周四上班上課日，吳聖宇說，受到鋒面接近通過的影響，中北部、東半部地區又將轉為有短暫陣雨天氣，南部地區受影響較小，山區有局部短暫陣雨，同時各地的溫度也將轉涼。

他說，預估這波鋒面大概會影響到周五，周六、下周日天氣又將好轉，北方較乾的空氣南下，全台各地又會恢復多雲到晴的天氣型態。短時間內來看仍然沒有很好的降雨機會，大家還是要持續節約用水。

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