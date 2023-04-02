清明連假第2天出遊潮湧現 5大觀光易壅塞路段看這裡

清明節連假第二天，又是好天氣，出遊車潮明顯湧現。公路總局表示，觀光景點易壅塞路段包括：北部台2線、台2乙線關渡-淡水路段、台2線萬里-大武崙、台3線大溪路段；東部台9線礁溪路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

公路總局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台61線新豐路段至鳳鼻尾隧道路段，中部台61線龍井至中彰大橋南向、白沙屯路段南向，及東部台9線蘇花公路新澳隧道至南澳市區路段南向、台9丁線蘇澳至東澳路段南向等；公共運輸部分，昨天西部國道客運' rel='國道客運' data-rel='/2/104883' class='tag'>國道客運共計行駛6002班次，疏運10萬5568人，疏運人數較2022年同期增加1.5%；東部國道客運路線共計行駛1594班次，疏運2萬8193人，疏運人數較111年同期增加10.1%。

公路總局指出，預估今天出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；中部台74線台中環線接國3；南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山~五甲），主要省道幹道（台9線蘇花路廊、台1線水底寮~楓港、台61線鳳鼻-香山及中彰大橋）。

公路總局說，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；另外，已請客運業者於清明連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備及清消措施，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，建議搭乘公共運輸。