國道中部路段持續紅色警示 國3還發生2碰撞事故

今天是清明連假第2天，由於天氣放晴，風和日麗，掃墓及出遊民眾增加，國道中部路段約上午7時許，即湧現車潮，尤其是從彰化系統交流道上下國1與國3的南下路段，更是每逢假日必塞，車速約在40公里，國3上午還發生2件碰撞事故。

國1部分，國道公路警察第三大隊指出，約上午7時許，彰化系統交流道到彰化交流道、王田交流道到南屯交流道間南下車道，開始車多，到9時就開始車多，都是呈現紅色警示，車速都約在40公里，車輛走走停停。

在國3部分，國道警察第七大隊指出，今天路況比起昨天稍好，不過，由於從國1或國上下彰化系統交流道車流增加，局部路段行車速度較慢，另在霧峰系統到烏日交流道，及台74線中彰快速道路，都是呈現紅色警示，車速只有40公里，所轄國3在上午還發生2件碰撞事故，不過很快就排除。