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蘇花路廊車流激增、壅塞路段曝光 台78線注意濃霧

聯合報／ 記者戴永華王燕華周彥妤／台北即時報導
今天清明連假第二天，目前台9線蘇花路廊車流量大。圖為昨天蘇花路廊壅塞回堵情形。圖／宜蘭縣警局提供
今天清明連假第二天，目前台9線蘇花路廊車流量大。圖為昨天蘇花路廊壅塞回堵情形。圖／宜蘭縣警局提供

今天清明連假第二天，目前台9線蘇花路廊車流量大。公路總局說，往花蓮用路人請行駛台9線，非必要請勿走台9丁線。目前壅塞路段：箕山橋至蘇澳端南向。目前車多路段：國5至箕山橋南向、南澳市區南向、中仁隧道南向。

台78線雙向24K至42K部份路段有濃霧，請用路人打開頭燈降低車速，小心駕駛。

公路總局第四區養護工程處預估，今天蘇花路廊交通狀況將較昨天緩和，南下車流約1萬1900輛／日，北上約9200輛／日，並呼籲用路人後續收假前北上，避開以下車多壅塞時段。

明天蘇花路廊全日交通量約1萬2500輛次／日，車多壅塞時段為下午2時至晚上7時；4月4日全日交通量約1萬5900輛次／日，車多壅塞時段為上午10時至晚上8時；4月5日收假日全日交通量約1萬9700輛次／日，車多壅塞時段為上午10時至晚上10時。

公路總局提醒，行車前詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息，此外，連假期間南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛。

蘇花路廊 連假 塞車

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