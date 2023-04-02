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雲林縣濃霧能見度不足200公尺 今天各地將明顯變熱

聯合報／ 記者周彥妤楊德宜／台北即時報導
今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，今天白天氣溫明顯回升，中部以北及宜花高溫23到26度，其他地區則在26到30度，夜間中部以北及東北部低溫17、18度，其他地方19到21度。本報資料照片
今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，今天白天氣溫明顯回升，中部以北及宜花高溫23到26度，其他地區則在26到30度，夜間中部以北及東北部低溫17、18度，其他地方19到21度。本報資料照片

中央氣象局發布雲林縣濃霧特報，今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，雲林已出現能見度不足200公尺的現象，新竹、嘉義及台南能見度亦較低。

氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，今天僅東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨；明天僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨。

今天白天氣溫明顯回升，中部以北及宜花高溫23到26度，其他地區則在26到30度，夜間中部以北及東北部低溫17、18度，其他地方19到21度。

明天、周二風場逐漸轉為偏南風，各地大多為多雲到晴，天氣溫暖舒適，只有東半部地區及午後西半部山區有零星短暫陣雨。

氣象局說，周三鋒面接近，降雨機率提高，白天東半部地區及午後中部以北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，入夜後北部也將轉為有局部短暫陣雨的天氣。

周四、周五鋒面通過及東北季風增強，周六東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；周四、周五中部以北及東半部地區有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，周六水氣稍減，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。

9日至11日東北季風逐漸減弱，但東半部地區及午後西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；後期預報不確定性較大，留意最新預報資訊。

清明連假天氣。圖／氣象局提供
清明連假天氣。圖／氣象局提供

東北季風 氣象局

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