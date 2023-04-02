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不斷更新／清明連假第2天國道7地雷 這時間出發最好走

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不斷更新／清明連假第2天國道一早「紫爆」 避7地雷路段

聯合報／ 記者周彥妤劉明岩楊德宜／台北即時報導
高速公路局預估今天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。圖為昨天清明連續假期首日，國道1號南下湖口至頭份路段壅塞情形。記者許正宏／攝影
高速公路局預估今天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。圖為昨天清明連續假期首日，國道1號南下湖口至頭份路段壅塞情形。記者許正宏／攝影

（7:25更新）

今天各地天氣放晴，仍有南下返鄉、出遊潮。國3木柵休息站-木柵北向路段「紫爆」，走走停停，時速只有14公里。國5南向車多，南港系統-石碇南向路段車多壅塞，時速只有34公里。

國3木柵休息站-木柵北向路段「紫爆」，走走停停，時速只有14公里。圖／取自1968網站
國3木柵休息站-木柵北向路段「紫爆」，走走停停，時速只有14公里。圖／取自1968網站

（6:58更新）

今天清明連假第二天，預期國道今天仍有南下車潮。不到上午7時，國1中壢-楊梅南向路段、湖口服務區-竹北南向路段車多壅塞，時速低於40公里。

國1中壢-楊梅南向路段車多壅塞，時速低於40公里。圖／取自1968網站
國1中壢-楊梅南向路段車多壅塞，時速低於40公里。圖／取自1968網站

國1中壢-楊梅南向路段車多壅塞，時速低於40公里。圖／取自1968網站
國1中壢-楊梅南向路段車多壅塞，時速低於40公里。圖／取自1968網站

（6:00更新）

今天是清明節連續假期第2天，國道各路段大致順暢，國道5號已出現南下車流。

高速公路局說，預估今天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段。

西部國道南向用路人，高公局建議中午12時後出發；國5南向用路人建議下五5時後出發，另國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國道 高速公路 連續假期 高乘載管制

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