比春節還塞！國道紫爆 國五今恐塞至深夜

昨清明連假首日，國道從北到南，多處路段出現「紫爆」，車速僅十餘公里，引發民怨。高速公路局坦言，昨車潮確實超出預期，原規畫管制措施多實施至中午，沒想到下午仍有許多車潮湧入。今預估仍有七大壅塞路段，其中國五南向南港系統至頭城，預計清晨六時出現車潮，北向宜蘭至坪林則預計塞至深夜。

大量遊客湧入東部，蘇花改南向昨塞爆，一路回堵到國五，有民眾被困在蘇澳服務區整整二個半小時，「比春節還塞」，中部國道同樣也是一早就出現車流，南部旅遊區車輛也是走走停停。

高速公路局坪林交控中心表示，蘇花改回堵太嚴重影響到國道主線，服務區出入口又是環形道路，才導致大量車輛被堵在出入口，往年連假過午就會舒緩，今年特別嚴重。

交通部長王國材表示，連假首日國道車流較去年同期多百分之五，呼籲民眾多使用省道。路況預報員游衣芸指出，今仍為南向尖峰日，建議西部國道上午六時前，或中午十二時後出發，國五建議清晨五時前，或下午五時後出發。

高公局預估，今天壅塞路段包括國一南向楊梅至新竹段、彰化至埔鹽系統、國一北向圓山至大華系統、國三南向土城至關西、快官至霧峰，以及國五南向南港至頭城、北向宜蘭至坪林等。

高公局表示，連假首日車潮確實超出預期，再加上昨天候不佳，車禍事故特別多，北部地區上午起就陸續有零星事故影響車流，下午國五坪林段也受事故影響。

公路總局為紓解國道及省道車流，祭出多項優惠鼓勵民眾搭乘，但今西部國道客運仍有六成九空位，東部國道客運更有八成三空位，搭乘率不高。