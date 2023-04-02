狂鹿症6國疫區禁輸／鹿製藥品 鹿角進口居冠

衛福部中醫藥司預告禁止曾發生狂鹿症六個國家輸入鹿茸（角）、鹿鞭及鹿角膠，據統計，光是去年台灣進口鹿角就多達近四三○公噸。進口鹿角及鹿角膠大多製作成緩解退化性關節炎的「龜鹿二仙膠」，也因國內邁入高齡化社會，退化性關節炎患者增加，讓龜鹿二仙膠成明星藥品，需求量大增；鹿茸則因具有壯陽效果，價格不菲。

據中醫藥司統計，被列入禁止輸入的藥材，以鹿角最多，去年自中國大陸進口總重量達一六六點九公噸，自其他國家或地區為二五九點八公噸；鹿角霜全自大陸進口，總重量十八點三公噸、鹿茸進口量一點一公噸，皆是從大陸以外國家進口，鹿鞭則未進口。

中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗說，龜鹿二仙膠是由鹿角、龜板、枸杞、人參四味藥材製成丸劑、膏劑等，用於改善精氣神虛弱等病症。鹿角含膠質、碳酸鈣等，可助骨骼成長、癒合，防止骨質疏鬆症，緩解退化性關節炎。

長庚大學中醫系教授兼系主任楊賢鴻說，高齡化社會使退化性關節炎增加，龜鹿二仙膠需求量也提升，約七成在中醫尋求退化性關節炎治療的患者都會使用龜鹿二仙膠。

另外，國內多將鹿茸製作成養生酒使用，多屬於本土鹿茸，價格相對高，但不必擔心來自疫區。