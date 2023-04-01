國道南向明繼續塞！7大地雷路段出爐 國5預計塞到深夜

今天為清明連假首日，各地國道均出現嚴重壅塞。高速公路局預估，明天南向交通量為平日1.4倍，共有7大易壅塞路段，其中國5南向南港系統至頭城預計清晨6點出現車潮，北向宜蘭至坪林則預計塞至深夜。建議西部國道南向於上午6點前或中午12點後出發；國5南向建議清晨5點前或下午5點後出發，另國5北向建議於上午9點前出發。

高公局表示，明天預估國道交通量為120百萬車公里，為平日1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日1.4倍。預判明天重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林等路段。

高公局建議，明天西部國道南向於上午6點前或中午12點後出發；國5南向建議清晨5點前或下午5點後出發，另國5北向建議於上午9點前出發。相關疏導措施包括清晨5點至中午12點封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、下午1點至晚間6點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制等。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹系統、三義至豐原、埔鹽系統至北斗；國3南向鶯歌系統至高原、通霄至大甲、中興系統至南投服務區、東山服務區至烏山頭；國5南向南港系統至坪林、蘇澳端。除國1南向湖口至竹北、台中路段持續車多外，其餘路段已陸續紓解。

高公局指出，今天國道有多起事故影響整體車流甚鉅，下午2點14分於國3南向329.8公里處發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；下午2點22分於國1南向335.4公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵8公里；下午2點36分於國5南向15.1公里處發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；下午3點04分於國3南向327.9公里處發生2輛小客車、1小貨車追撞事故，造成後方車流回堵7公里。