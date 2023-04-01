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基隆嶼限定3大視角新玩法 登島、繞島及登頂這樣拍中玩

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆嶼限定3大視角新玩法，登島、繞島及登頂這樣拍中玩。圖／觀銷處提供
基隆嶼限定3大視角新玩法，登島、繞島及登頂這樣拍中玩。圖／觀銷處提供

有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼今天開放登島到10月31日，每日限1200人，首日相當熱烈，市府推出深度的「基隆嶼限定3大視角新玩法」，教遊客從登島、繞島及登頂的全方位立體視角，搭配專業導覽員解說，體驗及拍攝基隆嶼之美。

基隆嶼現有二合一「登島+繞島」、三合一「登島+登頂+繞島」及四合一「登島+登頂+繞島+象鼻岩」的旅遊行程。因5天連假今天開始，市府深度推出「基隆嶼限定3大視角新玩法」，體驗只有在基隆嶼才看得到的山海美景。

基隆市政府觀銷處長郭霽說，第一個新玩法是近觀「龍頭首登基」，首次登上基隆嶼的旅客與狀似龍頭的岩石合照，象徵「群龍之首」。然後走到新的「登上基隆嶼」藝術地標合影，留下登島紀念；緊接著走進龍隧道中，感受岩壁隧道的清風，再行經「鐵炮百合步道」，4到6月「百」花盛開美景。最後走到停機坪，與三五好友排成H字形及在濱海步道上遙望基隆，留下登島倩影，更是登島標配行程。

郭霽表示，第二個內行玩法就是「登頂」遊程，喜歡登山健行及登高望遠的旅客可以從濱海步道走上登山步道，拾級而上，景色壯麗，在半山腰上旅客可以小憩片刻，張開雙手迎向海天一色的絕美世界，再登上觀景亭搶拍「海檻奇觀」及「青蛙石」，最後登上「龍珠頂」及基隆嶼燈塔。

第三個新玩法就是繞島美拍基隆嶼，首先映入眼簾的是火山地質峭壁，拔尖而起，讓人讚嘆大自然的鬼斧神工，接著可以遠望登山步道「之」字形盤踞山上，宛如「飛龍在天」，最後接連出現「破浪雞心岩」、「雙湧海蝕洞」、「巨象長鼻岩」、「犀牛頭奇景」及「大小基隆嶼」等海岸景觀。

市府建議，3大視角新玩法行程，必須提前預約，不妨安排至少2天1夜的基隆生態美食美景之旅，深度遊基隆。

基隆嶼觀光預約平台https://keelung.unitrip.asia/

基隆嶼限定3大視角新玩法，登島、繞島及登頂這樣拍中玩。圖／觀銷處提供
基隆嶼限定3大視角新玩法，登島、繞島及登頂這樣拍中玩。圖／觀銷處提供
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基隆嶼限定3大視角新玩法，登島、繞島及登頂這樣拍中玩。圖／觀銷處提供
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基隆嶼 登山步道

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