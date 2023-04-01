好天氣來了！明起連3天轉乾高溫上看33度 收假日再迎雨

清明連假首日各地有雨，中央氣象局表示，明天各地轉為多雲到晴好天氣，僅花東地區、中南部山區有零星降雨，一路到下周二水氣會越來越少，但下周三晚間鋒面通過，北部、東半部開始會有明顯局部短暫雨。溫度方面，明天北部地區約23至26度，中南部地區約26至30度，一路到下周六、日各地將再降溫。

氣象預報員曾昭誠指出，明天各地轉為多雲到晴，僅花東地區、中南部山區有零星降雨，一路到下周二水氣會越來越少，僅剩西半部山區及東半部地區有零星降雨。下周三白天中部以北山區有午後雷陣雨，晚間鋒面接近，北部、東半部開始有明顯局部短暫雨。

他表示，下周四、五鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部及南部山區有局部雨勢，其他地區為多雲。下周六各地再轉乾，僅剩東、西半部山區有雨，其他地區仍為多雲。

他也說，今天中南部地區雖有雨，但多集中在苗栗、台中及南投山區，平均雨量不算多，約30至40毫米，台南及高雄山區平均僅10至15毫米，未來3至4天雨勢會越來越少，緩解旱象還要再等等。

氣溫方面，曾昭誠指出，明天各地溫度回升，北部地區約23至26度，中南部地區約26至30度，南部近山區可達30度以上，下周一至周三各地平均都有25度以上，南部近山區也有30度以上。下周六、日各地將再降溫，北部地區較明顯降至20至22度，中南部白天略降至25至27度。

另外，他也說，金門、馬祖地區下周二、三有局部霧影響能見度，往返航班可能受影響，提醒民眾留意。