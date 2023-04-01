連假首日傍晚10多處省道繼續塞 明上午3大地雷路段出爐

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聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
蘇花路廊凌晨開始壅塞，一路回堵到國道5號。圖／宜蘭縣警局提供
蘇花路廊凌晨開始壅塞，一路回堵到國道5號。圖／宜蘭縣警局提供

今天為清明連假首日，各路段湧現大量旅遊、返鄉車潮，公路總局表示，今天截至下午4點尚有10多處省道路段有車多壅塞情況，明天預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段預估仍有出遊車潮，上午時段如台74線台中環線及台64線中和路段至接國三、台65線土城路段至接國三等路段。

公路總局表示，今天截至下午4點尚有10多處省道路段有車多壅塞情況，包含北部台61線新豐路段至鳳鼻尾隧道路段、中部台61線龍井至中彰大橋南向、白沙屯路段南向，及東部台9線蘇花公路新澳隧道至南澳市區路段南向、台9丁線蘇澳至東澳路段南向。

公路總局指出，明天為清明連假第2天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段預估仍有出遊車潮，包含上午時段台74線台中環線及台64線中和路段至接國三、台65線土城路段至接國三等路段；下午時段北部台7線大溪至慈湖路段、中部台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及中彰大橋路段、南部台26線墾丁路段、東部台9線花蓮光復、鳳林路段及台11線花東濱海風景地區周邊路段等。

公路總局表示，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能，並視人潮機動增班，截至今天中午12點，西部國道客運共計行駛2356班次，疏運4萬3872人；東部國道客運路線共計行駛629班次，疏運1萬1797人。明天西部國道客運尚有69%空位，東部國道客運尚有83%空位。

國道客運 車潮 連假

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