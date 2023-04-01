聯合報系實踐綠能、減碳 2印刷廠光電板開始商轉發電

聯合報系印務部在林口、高雄印刷廠屋頂的太陽能板日前完成建置，開始商轉發電，聯合報系正式邁入光電能世代，除了數位轉型更進階到能源轉型。

聯合報系永續長羅國俊表示，聯合報系林口、高雄兩處印報廠都已完成太陽能光電板的鋪設和開始發電，聯合報系應是台灣第一個投入綠能，同時努力改善環境的媒體，印刷廠區除了太陽能發電，也正施作水資源再利用工程，實踐企業社會責任。

聯合報印務部經理孫益智說，委託群創能源在林口、高雄印刷廠屋頂裝置太陽能光電板，也順帶解決了屋頂漏水問題，可謂一舉兩得。

聯合報系林口印刷廠廠長佟德中表示，以往夏季時，整個印刷廠就像一個大烤爐，廠內氣溫可以達到攝氏40度，就算冷氣開到15度，工人也感受不到涼意，仍然渾身濕透。施做太陽能光電板後，可有效避免陽光直射頂樓陽台，今年起，夏季廠內溫度應可有效降低，改善員工工作環境。

聯合報系民國110年12月成立永續工作室，致力推動節水節電、降低碳排放等永續工作。在林口及高雄兩印刷廠建置太陽能光電板是報系推動永續的一環，支持綠能發展，減少二氧化碳排放。

羅國俊強調，媒體常常敦促政府及企業改變，現在聯合報也自我要求，從改變自己做起。