快訊

工程師生涯總收入可達1.6億？算法曝光慘遭吐槽 老鳥揭實情

「比春節塞」蘇花改南向塞爆回堵國道5 網友困蘇澳服務區2小時半

人潮擠滿報到櫃台 桃機出入境人數預估破十萬人

猴痘擬居家照護 醫提醒：同住者應完全避免接觸

中央社／ 台北1日電
醫師提醒，猴痘傳染跟接觸有關，在2公尺距離接觸超過3小時即屬於高風險，同住者包括衣物、實際肢體等接觸都應避免，能完全隔開最好。圖為一名猴痘患者的手。(路透資料照片)
醫師提醒，猴痘傳染跟接觸有關，在2公尺距離接觸超過3小時即屬於高風險，同住者包括衣物、實際肢體等接觸都應避免，能完全隔開最好。圖為一名猴痘患者的手。(路透資料照片)

疾管署擬放寬猴痘患者隔離措施。醫師提醒，猴痘傳染跟接觸有關，在2公尺距離接觸超過3小時即屬於高風險，同住者包括衣物、實際肢體等接觸都應避免，能完全隔開最好。

國內猴痘疫情持續，從去年6月23日將猴痘列為第2類法定傳染病，截至3月28日，累計21例。衛生福利部疾病管制署擬放寬猴痘患者隔離措施，無醫療需求且家中條件合適者可返家，但細節待與衛生局討論決定，整體配套措施研擬完成後才會公布實施。

台灣皮膚科醫學會召開研討會，針對猴痘疫情狀況如何診斷、處置及隔離進行討論。皮膚科醫學會發言人、林口長庚皮膚科醫師黃毓惠今天接受媒體聯訪指出，猴痘從水泡、膿皰到結痂，都屬於在傳染期內，具有傳染風險，但這種風險不見得要住院，跟居家隔離並不衝突。

不過，黃毓惠強調，居家隔離一定做徹底，同住者包括衣物、實際肢體等接觸上都要避免，若能完全隔開當然最好，因為猴痘傳染跟接觸有關，在2公尺距離接觸超過3小時即屬於高風險。詳細居家隔離標準仍待疾管署公布。

猴痘本是非洲部分國家的地方流行病，黃毓惠說，過去非洲主要發生在小孩身上，多半藉由空氣等傳染，身上、手掌或腳掌會看到血泡或膿皰的病灶，但近期國際上病例以成人居多，若有性接觸、體液接觸，性器官就會出現水泡、膿皰等猴痘病灶。

黃毓惠表示，猴痘症狀主要以水泡呈現，最大可能長到1公分，與其他如水痘引起的水泡相比大很多，其水泡中心有凹陷，較嚴重個案恐會在身上留疤，因此照護猴痘傷口也要小心，不可抓破。

猴痘 居家隔離 皮膚科

延伸閱讀

猴痘擬放寬隔離標準 皮膚科醫師：同住家人應完全避免接觸

猴痘疫苗1萬瓶昨晚到貨！羅一鈞：第二階段4/15前可開打

猴痘隔離條件擬放寬！無住院治療需求「可返家自我照護」待痂皮脫落

猴痘疫苗加購1萬瓶最快周四到貨 周五討論隔離調整

相關新聞

不斷更新／清明連假首日國道「紫爆」變大型停車場 零星車禍造成嚴重回堵

國5雙向車多，尤其石碇-坪林交控南向路段「紫爆」，時速只有19公里。羅東交流道車多回堵；國5南向蘇澳交流道引道封閉管制，往武荖坑園區「2023宜蘭綠色博覽會」的用路人建議提...

三月雪剛過 雪山主峰又迎來少見的「四月雪」

時序已進入4月，這波春雨鋒面今天又為雪山帶來降雪，布農卡里布灣登山隊中午在臉書發布雪山山頂降下大雪的訊息，且圈谷最深積雪...

蘇花路廊恐塞到晚上9時 公路總局：已遠超過可負荷車流量

今天為清明連續假期第一天，公路總局第四區養護工程處說，宜蘭、花蓮地區天氣陰雨，蘇花路廊南下車流已於今天清晨2時開始湧現，...

吃酸菜魚「咬到戒指」以為男友準備求婚 結局反轉餐廳道歉

一名女顧客日前和朋友到台北市信義區一間知名酸菜魚餐廳用餐，吃到一半突然咬到戒指，令眾人嚇了一跳，以為是她男友精心安排的求婚橋段，沒想到店家告知真相後才知道是誤會一場...

清明祭祀拜拜需求拉抬 豬肉價格維持高點

清明假期展開，由於有祭祀拜拜需求，畜產品價格大漲，加上接下來休市三天，因此傳統市場備貨買氣旺。根據農委會畜產行情資訊網顯...

石門水庫跌破5成蓄水量 今上午人工增雨

截至今下午2時許，石門水庫蓄水量為1.02億噸，蓄水率49.78%，水位230.96公尺，為今年首次蓄水率低於5成，若比...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦