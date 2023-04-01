蘇花改南向塞爆回堵國道5 網友被困蘇澳服務區2小時半

清明連假首日，大量遊客湧入東部，蘇花改南向塞爆，一路回堵到國道5號，蘇澳服務區出入口嚴重堵塞，有網友被困2小時半；宜蘭縣內交通狀況反而較通暢，各景點與墓區到下午皆未出現人車壅擠的狀況。

網友表示，今天上午5時從林口出發，10時到達蘇澳服務區小憩，10時半準備上路，想不到下午1時許才駛出服務區。網友紛紛回應，「今天上蘇花改要有心理準備」、「比春節時更塞」，也有人戲稱「會不會駛出休息站又想上廁所」、「休息站一日遊」。

高速公路局坪林交控中心表示，蘇澳服務區內車輛沒到爆滿，停車場大概只有7成滿，但蘇花改回堵太嚴重影響到國道主線，服務區出入口又是環形道路，才導致大量車輛被堵在出入口，已請公路總局南澳交控中心與公路警察幫忙疏導，目前仍有間歇性堵塞。

坪林交控中心說明，往年連假蘇花改回堵國道的現象大約從凌晨4時許開始，過中午就會舒緩，今年特別嚴重，下午仍在壅塞，已請警廣呼籲民眾可提前從羅東交流道下高速公路；國5南向其他路段車流尚稱暢通，下午2時36分許雪山隧道南向入口附近發生4輛自小客車追撞事故，內側車道、外側路肩封閉，造成車速較慢，目前已接近排除。