義大利頂級寵糧「法米納」最強特惠登場！2023寵物展人潮蜂擁：毛孩一吃成主顧

在2023寵物展上，「法米納」展出吸引了非常多的人潮。 圖／吳彥鋒 攝影

2023台北寵物展暨台灣貓節正式登場，有著「寵物界米其林級美食」的第一品牌「法米納（Farmina）」人氣超旺！即使是平日上午，開展不到一個小時已聚集成排的毛孩爸媽來「搬貨」，把握年度最優惠，將高品質的寵糧美味帶回家。

「狗狗很喜歡吃啊，去年我一次買12公斤，今年繼續來囤貨。」現場一位民眾說，自己在眾多品牌獨鍾「法米納」，除了是大品牌又有醫生推薦，更重要的是他看見挑食的毛孩願意吃了，因病衰弱的身體也穩定下來。前來消費的老顧客大多抱著同樣心情：只要毛孩肯吃也愛吃，何不把最好的給最愛！

深諳抓住毛孩味蕾的配方秘密，「法米納」也懂毛孩爸媽的心：讓毛孩愛上吃飯也吃的健康，就能陪伴彼此走的更遠。位在南港展覽館一館K150的「法米納展場」正等著毛孩爸媽光臨，現場還可看到活力充沛、可愛頑皮的狗狗貓貓，療癒又省荷包。

法米納現場提供九折優惠與即期品買一送一，相當優惠！ 圖／吳彥鋒 攝影

民眾狂推！好吃又健康，天然與科學的完美結合品牌數位行銷經理胡貞如表示：「法米納是天然與科學的完美結合，所有食品都經過嚴格認證與實際測試，做到天然營養又適口。」與拿坡里費德里克二世大學合作將近60年，雙螺桿擠出機、真空鍍膜技術與充氮調氣包裝等三大技術是又營養又美味的原因。其中真空鍍膜的技術把維生素等各種營養添加在飼料裡，讓飼料有完整營養的同時也提高適口性。

另一位民眾大力推薦「適口性真的很好」，自己的毛孩一試成主顧，連全家族的毛孩都成了「法米納」的愛用者。主打「健康的食品也能很美味」，「法米納」針對貓犬不同的生長階段、健康狀況和保健需求都有對應的產品，這是品牌廣受喜愛的原因。

法米納台灣總代理聯信寵物負責人陳敏華經理。 圖／吳彥鋒 攝影

獸醫師免費駐點諮詢，量身打造適合毛孩的寵糧展場有獸醫師駐點諮詢，毛孩爸媽可以在天然處方飼料中找到最適合的產品。獸醫師戢皓翰說到，「法米納」堅選比它牌更優質的肉塊，再加上特別的分子吸收技術──營養成分就像從「搭公車」到「改搭Uber」更快被吸收。現場有消費就能免費加入諮詢服務，還可享有最高300元的犬貓食品折扣。

另外，價格更親民、無麩質也不含過敏原「低穀系列」是一大亮點，富含胺基酸、多種維生素和膳食纖維的藜麥系列也很受歡迎。在氣候潮溼易過敏的台灣，極低敏(水解蛋白)配方系列更是經典之選。

法米納獸醫師戢皓翰駐點諮詢，為毛孩爸媽評估最適合毛孩情況的處方飼料。 圖／吳彥鋒 攝影

全面九折、即期品買一送一，加會員再送折價券「法米納」現場商品全面九折、即期品買一送一，加入會員還送旅行包、折價券和超Q口罩。同一代理商聯信寵物(PETZOO)旗下的其他優質品牌，也熱騰騰推出新品：「吉妮貓」鮮餐煲系列、「優加」低卡無糖優格和「米思奇」零乳糖健康點心奶。另外像是：加拿大天然無穀糧「囍碗」、德國口碑超好的罐頭「Dr.克勞德」、「葛蕾特」、「醍菈」等等，民眾皆可把握優惠把澎湃產品和贈品帶回家。

「法米納的品質有目共睹，識貨的飼主都知道要來搶購，來寵物展沒逛到法米納等於沒來寵物展喔！」品牌數位行銷經理胡貞如說，現在就是為毛孩囤貨補給健康頂級食糧的時刻，千萬別錯過。

同一代理商聯信寵物(PETZOO)旗下的優質品牌新品。 圖／吳彥鋒 攝影

【展覽資訊】攤位▸ K150日期▸ 2023/3/31 (五) - 4/3 (一)時間▸ AM10:00 - PM6:00地點▸ 南港展覽館一館

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