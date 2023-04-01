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石門水庫跌破5成蓄水量 今上午人工增雨

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
春雨降臨，寶二水庫今施放焰劑1枚，盼能在集水區增加降雨。圖／北水局提供
春雨降臨，寶二水庫今施放焰劑1枚，盼能在集水區增加降雨。圖／北水局提供

截至今下午2時許，石門水庫蓄水量為1.02億噸，蓄水率49.78%，水位230.96公尺，為今年首次蓄水率低於5成，若比較2021年百年大旱同期蓄水量，當時是7300萬噸，目前仍高出約2900萬噸。今上午也於石門水庫羅浮施放今年第6次焰劑、寶二水庫則施放今年第4次焰劑人工增雨。北區水資源局目前透過日日監看及總量管制方式，確保穩定供水。

北水局表示，今全台各地都有降雨強況，上午於石門水庫羅浮施放今年第6次焰劑、寶二水庫則施放今年第4次焰劑人工增雨，期盼在春雨時節能讓集水區挹注，讓水庫可一直維持在穩定狀態。

近期北水局透過日日監看總量管制及多利用河川水跟相關農業節水供灌方式，確保石門水庫穩定供水時程能延長，目前翡翠水庫系統支援到板新地區達到每日80萬噸以上，可減少石門水庫供應板新地區水量。

因水利署桃園跟石門管理處供灌部分最近平地有降雨，北水局有跟2個管理處協調，願意配合做相關減水，桃園市政府也提供水資源回收中心的再生水及完成水井整備，讓產業隨時來取用。

北水局說，氣象局則是預估4至5月降雨量會正常偏少，因仍呼籲節約用水，並加強水情監控，確保石門水庫穩定供水時程能延長。

石門水庫 桃園 水資源

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