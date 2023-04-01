猴痘擬放寬隔離標準 皮膚科醫師：同住家人應完全避免接觸

疾管署昨日宣布，經專家會議討論，決議放寬猴痘隔離標準，疑似個案若有照護需求，才需住院隔離，若無醫療需求者，且居家環境條件符合者，可返家自我照護。皮膚科醫學會昨也召開會議討論，因猴痘水泡到結痂掉落前仍有傳播風險，未來若放寬隔離標準，建議同住家人也要避免接觸，尤其近距離2公尺接觸超過3小時，還是有高度機率被傳染。

台灣去年6月23日起將猴痘列為第二類法定傳染病，國內目前21例個案包括14例本土、7例境外移入，疫調顯示感染者間無關聯，均為散發個案，按照現行治療指引，猴痘個案需住院隔離治療，至痂皮脫落才能解除隔離，日前有患者抱怨身體已無不適，卻仍須關在醫院，引發外界討論，疾管署擬放寬標準，日前開放第一階段猴痘疫苗預約3000名額，4月6日將宣布第二階段3萬名額預約、接種事宜，有望4月15日前實施。

台灣皮膚科醫學會發言人、林口長庚皮膚科主治醫師黃毓惠表示，昨日會議針對猴痘全球疫情狀況，如何診斷、處置及隔離進行討論。傳統猴痘過去出現在非洲小孩身上，主要透過空氣傳播，出現病灶部位多在身上、手掌、腳掌；但近年流行的猴痘，較多在成年人身上，如果有性接觸、體液接觸，性器官就會出現水泡、膿皰等猴痘病灶。

黃毓惠表示，猴痘患者大多以水泡、膿皰呈現，從小顆長大至1公分，相較傳統水泡來得更大，其水泡中心有凹陷，過去非洲猴痘案例，較嚴重個案恐會在身上留疤，因此照護猴痘傷口也要小心，不可抓破；且水泡本身有病毒，不可隨意弄破，否則恐造成細菌感染，若他人接觸到傷口時，也可能遭到感染，甚至近距離2公尺接觸超過3小時以上，也有高機率被傳染。

黃毓惠表示，猴痘個案約8成會出現皮膚症狀，也會合併發燒，如果先出現發燒，患者可能先至感染科就診；若發燒不明顯但皮膚徵兆明顯，則會到皮膚科就醫；部分患者則沒有症狀。未來政策調整後，猴痘個案不一定要住院，可以採居家隔離，但猴痘在結痂脫落前都有傳染風險，建議居家隔離要確實，與家人完全隔離，避免空氣、接觸交流，詳細居家隔離標準仍待疾管署公布。

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