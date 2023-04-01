疫後新高 桃機出入境人數預估破十萬人

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攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
民眾把握清明五天連假安排出國旅行，桃園機場第一航廈出現大批旅遊人潮。記者葉信菉／攝影
民眾把握清明五天連假安排出國旅行，桃園機場第一航廈出現大批旅遊人潮。記者葉信菉／攝影

今天為清明連假第一天，桃園機場迎來疫情解封後旅運高峰，桃園機場今天出入境人數預估超過十萬人次，桃園國際機場公司表示，出入境高峰估將落在4月1日、4月5日，呼籲旅客提早2.5至3小時抵達機場。

連假前一天（3/31）桃機出入境旅客已達82829人次，為疫情後首度突破8萬關卡。連續假期第一天（4/1）預報入、出境旅客人數再攀新高，約89961人次，加上預估轉機旅客10848人次，將突破10萬人次大關。

民眾把握清明五天連假安排出國旅行，桃園機場第一航廈出現大批旅遊人潮，為因應爆量旅客，航警也出動在航廈周邊管制疏導車輛進入機場下客，而航廈報到櫃檯旅客大排長龍，辦理報到的櫃檯人員連忙引導民眾以舒緩人潮。

今天為清明連假第一天，桃園機場迎來疫情解封後旅運高峰，桃園機場今天出入境人數預估超過十萬人次。記者葉信菉／攝影
今天為清明連假第一天，桃園機場迎來疫情解封後旅運高峰，桃園機場今天出入境人數預估超過十萬人次。記者葉信菉／攝影

桃園機場 連假

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