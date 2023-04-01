清明祭祀拜拜需求拉抬 豬肉價格維持高點

清明假期展開，由於有祭祀拜拜需求，畜產品價格大漲，加上接下來休市三天，因此傳統市場備貨買氣旺。根據農委會畜產行情資訊網顯示，3月31日毛豬拍賣頭數2萬701頭，規格豬每公斤平均批發價92.06元，維持高檔。

在新北傳統市場，豬五花每台斤150至180元、松阪豬320至350元、小里肌肉片150元、豬肉絲120元、豬小排130元、瘦絞肉140元；價格上漲消費者有感，因應需求仍少量購買。

農委會日前表示，清明節國內豬肉有季節性需求，因部分畜牧場，陸續配合豬舍改建，加上小豬下痢（PED）、藍耳病等疫病，毛豬供應量稍微往下調，會透過進口機制，盤點一整年的屠宰量有多少，相關措施都已經啟動中，要確保國內產量占國內需求量的九成。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，當農業主事機關用政治的手段，來解決經濟的問題，各式畜禽產品價格的飆漲只會像連續劇一樣，一再上演；雞蛋就是一個血淋淋的例子，政府完全沒有尊重畜牧經營者，即使過去國民在享用平價的雞蛋、豬肉、雞肉時，也沒有真正珍惜畜牧業。

他表示，台灣畜牧業在政府的管控之下，這十幾年來只能在成本區上下徘徊，只要稍微有點利潤，農委會馬上就專案進口來壓制價格，於是造成豬隻在養頭頭數，兩年來少了20萬頭，飼養場數少了506場，豬隻屠檢頭數也創下十年新低；量少價揚，卻也不見得能反應目前的生產成本。