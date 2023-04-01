清明連假首日 中部以南位下風處 擴散不佳空品差

今天環境風場為東北風，根據環保署空氣品質監測網顯示，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件良好，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積。根據最新的監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區多為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，4月1日環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周空氣品質情況，4月1日至3日環境風場為東北風至偏東風，中南部位於下風處，汙染物易累積，2日至3日微量境外汙染物可能影響台灣及離島地區空氣品質，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

4日至6日上午為東南風至南風，中部以北空品區位於下風處，汙染物易累積，清明連假期間各地有祭祖活動，須留意短時間濃度易上升；6日晚間轉東北風，中南部位於下風處，汙染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，留意最新空氣品質資訊。