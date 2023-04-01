攝護腺癌轉移 融合放療+標靶特色 北榮同位素治療助抗癌

一名53歲男性，3年前確診為攝護腺癌，後因骨頭轉移，無論坐著、躺著都會痛，除了大量使用止痛藥，也得緩慢行動才能降低痛感，嚴重影響生活品質，而患者即使切除原發腫瘤，使用賀爾蒙、放射線治療多次皆無效，最後求助台北榮總，是北榮今年首例以同位素治療攝護腺癌。

攝護腺癌常見好發60歲以上男性，但若尚未60歲就確診為攝護腺癌，多半屬於晚期惡性，傳統治療效果、預後狀況並不佳。

台北榮總核醫部主治醫師林可瀚表示，攝護腺癌轉移常見使用賀爾蒙治療，當中患者又分敏感及不敏感兩族群，賀爾蒙治療若有效果，即為敏感族群，這類患者通常預後佳，且存活期較長；但若賀爾蒙治療效果不佳，則屬於不敏感族群，在過去幾乎陷入「無藥可用」窘境。

歐美近年運用核醫同位素藥物治療癌症，台灣也跟進發展。林可瀚說，該患者曾接受4次「鐳-223」治療，但患者癌細胞是轉移「骨髓」，鐳-223主要針對轉移「皮質骨」，其治療效果並不顯著。

近年新藥技術研發，「鎦-177-PSMA」同位素治療結合放射線及標靶概念，用「鎦-177」放射性同位素綁定攝護腺癌細胞膜的特異抗原「PSMA」，由此PSMA準確標靶攝護腺癌細胞，近距離放射1至2周，避開正常的健康組織或細胞，達到治療效果，也不影響他人。

林可瀚表示，完整的鎦-177-PSMA治療需進行6次療程，每次間隔6周，單次施打藥物時間為半小時，打完藥物後患者須待在核醫輻射屏蔽空間觀察4至6小時，等待藥物被腫瘤吸收；沒被吸收的藥物會透過尿液排出。

患者留觀期間除不能離開屏蔽空間外，可自由使用手機。執行到第3次療程後，醫師會檢測腫瘤指數（PSA），及透過影像檢查追蹤腫瘤大小、骨髓狀態是否改變。

該藥目前已獲得美國的藥證許可使用，我國尚未取得藥證，須採專案申請，從正子掃描到接受治療需1至2個月時間。目前有做專案申請的醫院包括北榮、台大癌醫、和信等；台灣目前僅核准此鎦-177-PSMA治療攝護腺癌，不過國際上也有應用於治療肝癌、惡性腦瘤等研究。

超高齡社會到來，男性罹患攝護腺癌人數也可能增加。林可瀚指出，攝護腺癌常見骨頭轉移，若使用賀爾蒙治療失效，病人預後可能不理想，而傳統化學治療副作用強，也會出現掉髮、嘔吐等不適症狀，若患者年紀較大，更難承受副作用。