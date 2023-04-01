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蘇花路廊恐塞到晚上9時 公路總局：已遠超過可負荷車流量

聯合報／ 記者陳敬丰王燕華周湘芸／台北即時報導
清明連假首日，蘇花路廊南下蘇澳端天未亮就開始塞車。圖／警方提供
清明連假首日，蘇花路廊南下蘇澳端天未亮就開始塞車。圖／警方提供

今天為清明連續假期第一天，公路總局第四區養護工程處說，宜蘭花蓮地區天氣陰雨，蘇花路廊南下車流已於今天清晨2時開始湧現，每小時交通量維持約950至1100輛。截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為1萬1320輛，北上花蓮往宜蘭方向為1178輛，於清晨4時南下最高量達每小時1081輛。

公路總局預估今天蘇花路廊南下方向車流量仍有約1萬2700輛通行需求量，目前國5蘇澳端至南澳市區路段南下壅塞，且南下車多時段將持續至晚間9時，呼籲用路人避開尖峰時段行駛蘇花路廊。

公路總局說，目前蘇花路廊車流已遠超過可負荷之流量，建議用路人可利用國5頭城、宜蘭、羅東等交流道，先行轉往宜蘭地區活動，於車流趨緩後再行駛蘇花路廊前往花蓮，以避開嚴重壅塞時段。

公路總局表示，另往花蓮方向的用路人，建議多加使用蘇花改路段，非必要勿進入台9丁線，以避免影響台9線車流續進，另外在旅行時間方面，於上午10時蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約144分，蘇澳至崇德經台9丁線南下旅行時間約205分。

公路總局第四區養護工程處呼籲用路人後續收假前北上，避開以下車多壅塞時段，4月3日全日交通量約1萬2500輛次／日，車多壅塞時段為14時至19時；4月4日全日交通量約1萬5900輛次／日，車多壅塞時段為10時至20時；4月5日全日交通量約1萬9700輛次／日，車多壅塞時段為10時至22時。

蘇花路廊南下蘇澳端壅塞，且蘇澳下雨，行車請注意安全。圖／警方提供
蘇花路廊南下蘇澳端壅塞，且蘇澳下雨，行車請注意安全。圖／警方提供

蘇花路廊 花蓮 宜蘭

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