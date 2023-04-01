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連假首日蘇花路廊北段壅塞 花蓮境內車多順暢

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
今天是清明連假首日，蘇花路廊南下湧現車潮，不過花蓮境內路段還算順暢，車速可維持在40到50公里。圖／新城警分局提供
今天是清明連假首日，蘇花路廊南下湧現車潮，不過花蓮境內路段還算順暢，車速可維持在40到50公里。圖／新城警分局提供

清明兒童連假長達5天，蘇花路廊從昨天晚間後就出現南下車潮，今晨開始宜蘭蘇澳端出現回堵，花蓮境內則是車多順暢。因蘇澳段嚴重壅塞，公路總局預估南下車多時段將持續到晚間9時，呼籲用路人避開尖峰時段以免壅塞。

花蓮新城警分局表示，連假展開，蘇花路廊南下路段雖然出現車潮，但主要是塞在北段的蘇澳端，今天凌晨3時起，蘇澳端因車多有回堵現象。花蓮境內，因為今天下雨，南下車潮比預期少一些，車流量雖不少但順暢，車速維持在40到50公里左右，各景點人潮也不算多。

公路總局表示，蘇花路廊南下車流在今天清晨2時起湧現，每小時交通量約950到1100輛，截至上午10時，南下路段車流量達1萬1320輛，目前國5蘇澳端至南澳市區路段南下湧塞，預估車多持續到晚間9時。

公路總局認為，蘇花路廊南下車流將於假期前段的1、2日湧現，3日起則翻轉改為北返，預估未來幾天北上車多時段，4月3日為下午2時至7時，全天交通量約1萬500輛次；4日為上午10時至晚間8時，全日交通量約1萬5900輛次；5日為上午10時至晚間10時，全天交通量約1萬9700輛次，呼籲用路人事先規畫行程，避開交通尖峰期。

今天是清明連假首日，蘇花路廊南下湧現車潮，不過花蓮境內路段還算順暢，車速可維持在40到50公里。圖／新城警分局提供
今天是清明連假首日，蘇花路廊南下湧現車潮，不過花蓮境內路段還算順暢，車速可維持在40到50公里。圖／新城警分局提供

蘇澳 蘇花路廊 連假

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