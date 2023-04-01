影／不是愚人假消息！合歡山武嶺亭整修1年今重新開放 網友衝打卡

合歡山武嶺是台灣公路最高點，武嶺亭更是熱門打卡景點，因為老舊破損去年4月封閉整修，今天上午傳出武嶺亭已完工提前開放，遊客相當興奮，想直衝武嶺打卡，卻擔心是愚人節玩笑，南投林管處證實，武嶺亭確實已完工開放，因下雨遊客上山欣賞仍得注意安全。

武嶺亭是懷舊打卡熱門景點，雪季和元旦都吸引許多遊客賞雪、迎日出，並透過武嶺亭監視器截圖，留下到此一遊畫面。因為高山氣候變化大，武嶺亭和觀景平台長年風雨、冰雪和溫差影響受損，階梯和地板龜裂破損嚴重，為了確保安全，東勢林管處去年4月18日封閉觀景平台、階梯和公廁，在保持武嶺亭歷史原貌下重新整修，預計去年10月7日竣工。

施工人員開挖後，發現觀景平台周邊邊坡和地基受損情況比預期嚴重，重新鞏固基座和整修，讓完工日期延後，許多遊客今年元旦到武嶺亭迎接日出的計畫也泡湯，而施工期間雖然武嶺亭周邊管制禁止進入，仍有遊客偷闖進去，警方也祭出國家公園法取締，情況才好轉。

今天上午，臉書「中橫交路況交通資訊站」粉絲頁貼出武嶺亭整修後的景觀照，平整的階梯和地板和動線讓人耳目一新，最重要的是武嶺亭仍舊保持古樸原貌，粉絲頁也透露武嶺亭整修完工，重新開放消息。

小編還說「今天是愚人節，這個時間點確實有點尷尬，但還是要跟各位說一個秘密，就是武嶺亭已整修完畢開放惹。」小編也自嘲在愚人節還是「真心不騙」。遊客也開心說「連假準備上山衝一波了」，不過也有遊客發現，觀景平台上的監視器鏡頭還沒調回，就無法截圖留下打卡照。

武嶺亭在4月起改由南投林管處管理，南投林管處證實，合歡山武嶺亭歷經一年的封閉進行改善工程後，在今天重新開放。無論在遊客安全、整體景觀及臨崖攬景上，都大幅改善了，至於觀景平台監視器，也會轉告公路總局調整鏡頭角度。