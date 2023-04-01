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清明連假天氣「1壞4好」 中部以北迎春雨 南部仍盼不到

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
清明連假天氣1壞4好，南部看來仍無明顯降雨，各地持續節約用水。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
清明連假天氣1壞4好，南部看來仍無明顯降雨，各地持續節約用水。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

今天清明連假首日，中部以北溼答答，民眾抱怨安排出遊卻下雨。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，清明連假天氣1壞4好，溫度越到後面越熱，上班、上課日才會轉涼，南部看來仍無明顯降雨，各地持續節約用水。

他說，今天一波春雨，中部降雨較多，有助於旱象稍微舒緩，南部仍然盼不到降雨。明天天氣好轉，花東有局部短暫陣雨，各地山區午後有零星降雨，溫度回升轉熱。

吳聖宇表示，下周一及周二偏南風環境，天氣穩定，山區午後有局部降雨，溫度偏熱，局部高溫上看33-35度。下周三鋒面接近，但天氣仍算穩定，中北部山區午後有局部短暫陣雨，溫度持續偏熱，高溫持續上看33-35度。

吳聖宇說，下周四鋒面通過，各地有短暫陣雨，中北部可能有局部較大雨勢，溫度轉涼，模式降雨預報變化大，有待觀察。

高溫 連假

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