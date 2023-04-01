連假首日國道大塞車3原因 雪隧車流暴增11%恐塞至傍晚

今天為清明連假首日，各地一早陸續湧現車潮，交通部長王國材上午前往視察高速公路局交控中心視察表示，連假首日國道車流較去年同期多5%，呼籲掃墓及旅遊較短旅途用路人多使用省道。路況預報員游衣芸指出，清明連假車潮預估為平日1.4倍，目前國5雪隧通過量較去年同期增加11%，預計要到下午4點才會疏解壅塞。

王國材指出，清明連假首日國道車流較去年同期多5%，分析掃墓占45%、旅遊35%、返鄉20%，掃墓及旅遊旅途較短，呼籲民眾多使用省道。今天預估壅塞路段北部為楊梅至新竹段、中部為彰化及台中段、南部在鼎金附近，另外還有國5的部分。

游衣芸表示，清明連假車潮預估為平日1.4倍，首日預估全天交通量達124百萬車公里，主要以南向壅塞為主，目前雪隧通過量較去年同期增加11%，截至上午9點已有2萬輛次通過。今、明天為南向尖峰日，建議西部國道早上6點前及中午12點後出發，國5建議清晨5點前及下午5點後出發。

游衣芸指出，今天北部地區國5從清晨陸續有車潮湧現，預計要到下午4點左右才會疏解，國1楊梅至新竹路段清晨5、6點開始有車潮，預計到下午3點後疏解，國3土城、關西路段清晨5、6點出現車潮，中午過後就會趨緩。中部地區，國1南向彰化系統上午7、8點出現車潮，一路持續到下午3點，國3草屯、快官路段上午7、8點有車潮，到中午就會逐漸疏解。

王國材也說，高公局近期有在做幾個重要計畫，包括五楊高架從楊梅會延伸頭份，環評已經通過，預計2031年會做完，解決楊梅到新竹問題；中部后里到大雅拓寬工程解決台中跟彰化段壅塞問題，也是預計2031年完工；南部最近國7環評剛通過，因為跟國1平行可以疏解車潮壅塞，會責成高公局按照既有計畫全力執行。