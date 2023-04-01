聽新聞
test
0:00 / 0:00
雞肉漲不停 攤商：到暑假才可能緩和
雞肉市場價從今年初至今已漲幅近3成，目前每台斤100元以內屬正常，但跟隨而來的清明節、端午節連假，在嘉義市共和市場經營雞肉攤逾50年的陳姓攤商認為，會持續以5元、10元調漲，直到暑假才會逐漸和緩。
時逢清明節期間嘉義市永和市場陳姓雞肉攤生意十分熱絡；他表示，目前每隻雞的市場價約5、600元，今年以來漲幅約2、3成，主要是進口原物料飆漲，雞農成本增加，加上運費層層下來到攤商手上的雞也跟著漲。他認為重點還是在於原物料，政府管控不好，還是會持續上漲。
在嘉義市共和市場賣雞肉超過50年的陳婦表示，雞肉進貨每台斤約70元，在市場上每台斤賣100元之內都屬於合理價錢，如果客人選擇部位當然價錢會比較高，像雞腿肉每台斤130元，雞翅每台斤125元；隨著清明節、端午節雞肉仍會持續漲價，每台斤調幅5元、10元。她認為會持續到暑假才會緩和下來。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言