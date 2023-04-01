雞肉漲不停 攤商：到暑假才可能緩和

雞肉市場價從今年初至今已漲幅近3成，目前每台斤100元以內屬正常，但跟隨而來的清明節、端午節連假，在嘉義市共和市場經營雞肉攤逾50年的陳姓攤商認為，會持續以5元、10元調漲，直到暑假才會逐漸和緩。

時逢清明節期間嘉義市永和市場陳姓雞肉攤生意十分熱絡；他表示，目前每隻雞的市場價約5、600元，今年以來漲幅約2、3成，主要是進口原物料飆漲，雞農成本增加，加上運費層層下來到攤商手上的雞也跟著漲。他認為重點還是在於原物料，政府管控不好，還是會持續上漲。