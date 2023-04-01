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雞肉漲不停 攤商：到暑假才可能緩和

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
消費者購買指定部位雞肉價錢會更高。記者李宗祐／攝影
消費者購買指定部位雞肉價錢會更高。記者李宗祐／攝影

雞肉市場價從今年初至今已漲幅近3成，目前每台斤100元以內屬正常，但跟隨而來的清明節端午節連假，在嘉義市共和市場經營雞肉攤逾50年的陳姓攤商認為，會持續以5元、10元調漲，直到暑假才會逐漸和緩。

時逢清明節期間嘉義市永和市場陳姓雞肉攤生意十分熱絡；他表示，目前每隻雞的市場價約5、600元，今年以來漲幅約2、3成，主要是進口原物料飆漲，雞農成本增加，加上運費層層下來到攤商手上的雞也跟著漲。他認為重點還是在於原物料，政府管控不好，還是會持續上漲。

在嘉義市共和市場賣雞肉超過50年的陳婦表示，雞肉進貨每台斤約70元，在市場上每台斤賣100元之內都屬於合理價錢，如果客人選擇部位當然價錢會比較高，像雞腿肉每台斤130元，雞翅每台斤125元；隨著清明節、端午節雞肉仍會持續漲價，每台斤調幅5元、10元。她認為會持續到暑假才會緩和下來。

傳統市場雞肉持續漲價，每隻雞約5、600元。記者李宗祐／攝影
傳統市場雞肉持續漲價，每隻雞約5、600元。記者李宗祐／攝影
如果原物料管控不好，攤商認為雞肉價還是會續漲。記者李宗祐／攝影
如果原物料管控不好，攤商認為雞肉價還是會續漲。記者李宗祐／攝影

嘉義 清明節 端午節 連假 漲價

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