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長榮美東航線遭爆多次超過乘載量 王國材：努力注意行李分送
長榮航空(股)公司企業工會昨天指出，長榮公司美東航線多次發生超過航機最大乘載重量，旅客在抵達目的地才被告知行李還沒到；長榮航空則說，僅有北美東岸少數航班因不可預期的高空逆風氣流過強或天候影響，必須降低酬載才能安全返台，事先都有告知旅客。交通部長王國材今視察國道疏運受訪表示，長榮已經知道這個問題，會全力注意行李分送。
長榮航空指出，因航路的天氣變化瞬息萬變，航機起飛前依據最新天候狀況，經過專業計算審慎評估，如有必要才會採取卸載行李降低酬載的措施。北美各場站均會適時提醒旅客因天候因素致使酬載不足，部分行李可能無法隨機抵達，將依照行李處理程序，由目的地站地勤協助旅客行李提領事宜。
王國材指出，據了解，長榮航空這個狀況前幾天曾發生從台北到曼谷再到倫敦的航班，有一部分是在桃園機場行李分揀系統出狀況，但的確現在到歐洲航線要繞過烏俄戰爭區域，會比較長一點，長榮已經知道這個問題，並表示會全力注意行李分送，努力處理。
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