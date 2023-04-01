北市公立靈骨塔禁燒紙錢 環保局推集中焚燒降空汙

清明連假掃墓，民眾有祭祀及燃燒紙錢的需求，要注意避免引發火災及汙染空氣品質。北市環保局表示，從今起至4月5日止，將調派紙錢收運專車，於陽明山靈骨塔及富德靈骨樓提供金、銀紙錢定點收運服務，並統一載運至焚化爐專爐專時集中焚燒。

自2013年起，台北市政府轄內公立靈骨樓/塔已全面禁燒紙錢，也宣導民眾掃墓時響應紙錢集中燒。環保局表示，焚燒紙錢會產生粒狀汙染物、硫氧化物、一氧化碳等多項空氣汙染物，露天焚燒紙錢每噸將產生約2.75公斤的PM2.5，但改以設有防制設施的專燒爐或淨爐過後的焚化爐集中焚燒，所產生PM2.5可降為0.5公斤，紙錢集中燒可有效改善空氣品質。

「祭祖也可以很環保！」環保局指出，清明連假期間，北市清潔隊將調派紙錢收運專車於陽明山靈骨塔及富德靈骨樓協助集中收運，既能表達追思，又能減少空氣污染。為提升紙錢集中燒的意願，除於加強收運金銀紙錢外，也提供農曆每月初二、十六紙錢收運及集中焚燒的服務。

北市環保局說，在確認熄滅香腳及移除雜物後，可連同將金、銀紙錢裝袋，3天前以電話聯絡各轄區清潔分隊安排專車收運，或於指定時間將紙錢送至北市府設置32 處的3合1限時收受點，將派專車巡收並將紙錢送至設有空氣汙染防制設備的焚化廠集中焚燒，減少露天焚燒紙錢對空氣品質的影響。